驚悚！發生意外被車撞飛 男星「屍斑腳」曝光
香港男星梁烈唯長相俊帥有型，文戲、武戲都罩得住，是無線台電視劇當代熟面孔之一，也演出過不少經典港片，有「金牌綠葉」美稱，沒想到出道多年、今年38歲的他，日前拍戲竟發生意外，疑因車輛煞車不及，直接朝他撞去，梁烈唯當場被撞到肉身飛起，事故發生當下的短片也在網路瘋傳，讓人看了無不驚呼，完全傻眼。
事發後，梁烈唯緊急被送到醫院急救，所幸沒傷及生命，包紮後無大礙，他也趕緊上網報平安，「拍攝時，出了點小意外！知道大家都很擔心我，感謝大家！我已經從醫院回家休息，謝謝！」，昨則分享了傷勢照片，只見他右腳大腿、膝蓋滿布瘀青，甚至整個小腿都黑了，相當怵目驚心，而梁烈唯養傷不忘拿自己開玩笑，直呼這好像長「屍斑」，粉絲則要他多休息，小心身體健康為上，畢竟「為了老婆和女兒，平安最重要」。
(中時電子報)
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