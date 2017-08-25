毒雞蛋風波，屏東陳姓父子疑販芬普尼重金交保

屏東地檢署主任檢察官陳韻如針對屏東陳姓父子農藥商偵辦一案說明。（潘建志攝）

芬普尼毒雞蛋危機持續擴大，屏東地檢署23日晚間接獲彰化地檢署通報，指出彰化一家養雞場所使用的芬普尼來自屏東，屏東地檢簽分「他」字案偵辦，昨夜傳喚4人到案說明，訊後認為其中陳姓父子涉嫌違反《動物用藥品管理法》，今日凌晨分別以50萬及30萬交保。

檢方昨日在陳姓父子營業場所及住處，查扣47瓶可疑藥品及出貨清單、帳冊等證物，屏東地檢署主任檢察官陳韻如表示，藥品內容物為何，是否為芬普尼，尚待進一步檢驗。至於藥品是陳姓父子購買或是自製的，檢方仍要繼續追查其來源。

據了解，陳姓父子開設的農藥行已經營許久，也坦承出售芬普尼等農藥給彰化該農場以外的多家農場。檢方從彰化發現的一只未貼標籤的空瓶，懷疑業者先撕下包裝標籤再販售，不過屏檢並未在陳姓父子之處發現未貼標籤的瓶子。

檢方表示，陳姓父子的行銷手法，及下游的販售對象是否違反《動物用藥品管理法》，都是未來追查重點。不過陳姓父子因涉嫌違反《動物用藥品管理法》，犯罪嫌疑重大，訊後分別以50萬、30萬元交保候傳。

(中時)