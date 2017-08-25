毒雞蛋風波 屏東陳姓父子疑販芬普尼重金交保
芬普尼毒雞蛋危機持續擴大，屏東地檢署23日晚間接獲彰化地檢署通報，指出彰化一家養雞場所使用的芬普尼來自屏東，屏東地檢簽分「他」字案偵辦，昨夜傳喚4人到案說明，訊後認為其中陳姓父子涉嫌違反《動物用藥品管理法》，今日凌晨分別以50萬及30萬交保。
檢方昨日在陳姓父子營業場所及住處，查扣47瓶可疑藥品及出貨清單、帳冊等證物，屏東地檢署主任檢察官陳韻如表示，藥品內容物為何，是否為芬普尼，尚待進一步檢驗。至於藥品是陳姓父子購買或是自製的，檢方仍要繼續追查其來源。
據了解，陳姓父子開設的農藥行已經營許久，也坦承出售芬普尼等農藥給彰化該農場以外的多家農場。檢方從彰化發現的一只未貼標籤的空瓶，懷疑業者先撕下包裝標籤再販售，不過屏檢並未在陳姓父子之處發現未貼標籤的瓶子。
檢方表示，陳姓父子的行銷手法，及下游的販售對象是否違反《動物用藥品管理法》，都是未來追查重點。不過陳姓父子因涉嫌違反《動物用藥品管理法》，犯罪嫌疑重大，訊後分別以50萬、30萬元交保候傳。
(中時)
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