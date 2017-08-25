世大運》200公尺分組預賽楊俊瀚輕鬆晉級

中華隊楊俊瀚24日在男子100公尺決賽成績10秒22拿下金牌，25日上午在200公尺分組預賽輕鬆晉級。（本報系記者季志翔攝）

昨晚嗨翻整個台灣的台灣最速男楊俊瀚，今日又在200公尺預賽跑出21.09秒分組第一輕鬆晉級26日準決賽。楊俊瀚賽後笑說，整晚太過興奮睡不著，雖然上午熱身的時候有點無力，但晉級不成問題，目標放在明天的準決和決賽。

楊俊瀚從起跑後就迅速取得領先地位，直到終點前稍微放慢腳步，不過還是以分組冠軍之姿晉級。楊俊瀚說，昨晚藥檢結束後已經過了11點，回到選手村12點，物理治療師治療後躺在床上已是半夜1點，腦袋不斷閃過無數影像，就像是Line一樣瞬間接受到數百個訊息，等到消化完3點，迷迷糊糊中睡著，上午7點就起床，或許是睡眠不足，身體有點懶懶的，因此將今天設定為恢復調整期，沒有給自己太大壓力。

(中時電子報)