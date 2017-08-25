跆拳陳彥羽16強遇常勝軍 不敵韓流無緣晉級

陳彥羽（藍）16強遇韓國金牌常勝軍，不敵韓流無緣晉級。（蔡依珍攝）

陳彥羽（藍）16強遇韓國金牌常勝軍，不敵韓流無緣晉級。（蔡依珍攝）

陳彥羽（藍）16強遇韓國金牌常勝軍，不敵韓流無緣晉級。（蔡依珍攝）

陳彥羽（藍）16強遇韓國金牌常勝軍，不敵韓流無緣晉級。（蔡依珍攝）

陳彥羽（藍）16強遇韓國金牌常勝軍，不敵韓流無緣晉級。（蔡依珍攝）

首輪以20比0、提前一回合贏得勝利，讓對方抱蛋而歸的陳彥羽，升量級參加跆拳女子73公斤，16強賽碰上仁川亞運和去年亞錦賽金牌LEE Dabin，第一回合一開賽先發制人拿下分數，在對方攻勢下拼成3比3平手，但第二回合開始就兵敗如山倒，第三回合更被連續攻下15分，最終以11比26敗陣，和今日女子53公斤級梁家瑜一樣不敵「韓」流，無緣晉級。

(中時)