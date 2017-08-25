LPGA》休3周重返賽場 曾雅妮加拿大賽首輪T43

曾雅妮首輪並列第43，加拿大公開賽力爭近5戰第4場晉級。(美聯社資料照)

LPGA本周進行加拿大女子公開賽，台灣女將今(25日)首輪以錢珮芸69桿(-2)並列第11表現最佳，曾雅妮與龔怡萍同以71桿(+0)並列第43，徐薇淩72桿(+1)並列第63，李旻76桿(+5)並列第130。

錢珮芸首輪並列第11，台灣女將最佳。(圖：TLPGA提供)

上月在馬拉松菁英拿獲得LPGA生涯最佳成績並列第3的錢珮芸，首輪打完僅落後領先者美國女將艾莉克絲3桿。前4戰晉級3場、狀況逐漸回穩的曾雅妮，比首輪暫定晉級線少1桿，此戰晉級希望很高。

(中時電子報)