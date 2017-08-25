世界最乾燥沙漠 竟開出一片絕美花海
位於南美洲的智利亞他加馬沙漠（Atacama Desert），平均每年降雨量僅15毫米，是世界上最乾旱地區之一，近日因一場大雨，亞他加馬沙漠一掃平日的荒涼景色，變成萬紫千紅的美麗花海。
亞他加馬沙漠平均每年降雨量15毫米，北部阿里卡（Arica）每年降雨量甚至僅有1至3毫米，20世紀初還曾連續173個月未降下一滴雨，可稱是全球最乾燥地區。
近日亞他加馬沙漠罕見下起一場大雨，200多種原生植物在沙漠地區盡情綻放，成了一片絕美花海，吸引眾多遊客及植物學家前往。
(中時電子報)
文章來源：BBC
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