孫儷粗暴脾氣動手 鄧超道歉遭爆打男星

鄧超發文向曾遭孫儷「打過」的男星道歉。（圖／取材自微博）

孫儷、鄧超是大陸演藝圈中的模範夫妻檔，兩人一動一靜、個性互補，夫妻相處時也常擦出不少爆笑火花，彼此在戲劇、綜藝佔有一席之地，不過近日鄧超卻發文向曾遭孫儷「打過」的男星道歉，原來這是孫儷在新戲《那年花開月正圓》中，飾演不受禮教拘束、追求自由的女子「周瑩」，劇中更有不少男星脫離不了遭周瑩的粗暴動手。

孫儷的新戲《那年花開月正圓》最終版預告近期釋出，她在戲中飾演個性直爽、不受禮教拘束的女子「周瑩」，鄧超依照往常幫嬌妻宣傳新戲外，還不忘向劇中被孫儷毆打的男星道歉「作為丈夫我誠懇地向孫儷打過的男人們道歉」，鄧超另類放閃，還遭網友留言虧「沒事的，你是挨打最多的」。

不只鄧超道歉，孫儷日前也才曬出打趴男星照，並道歉「真的特別抱歉，我們戲裡的男演員，幾乎每個人都被我這麼打過。」鄧超當時還把男星的臉P圖成自己，直呼是：「我的日常」，夫妻倆逗趣互動更是逗樂不少網友。

(中時電子報)