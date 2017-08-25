世大運》滑輪甜心領軍 中華隊女速度過樁有望「金包銀」
2017世大運滑輪溜冰歷經前3天賽程，已經累積了8面金牌，今(25日)輪到考驗技巧的自由式速度過樁，男子組由吳東諺和陳昱錡上陣，女子組則由「滑輪溜冰甜心」王佳葳和梁宣旼出場爭牌，經過預賽結果，中華隊4將都挺進到準決賽，其中女子組2人包辦前2名，有望「金包銀」。
中華隊在滑輪溜冰項目，截至目前累積8金，是中華隊本屆世大運「金庫」。今天進行的速度繞樁賽，預賽採計時制，決賽則採淘汰制。選手必須以單腳方式繞樁，途中不得換腳，否則會取消成績。共要繞過19個樁，過程中若有撞倒、漏繞樁，則成績會罰0.2秒，撞倒4個樁也會取消成績。
女子組部分有6人參賽，取前4名晉級。備受矚目的王佳葳滑出4秒590成績，排名第1，梁宣旼則滑出4秒896成績緊追在後。值得一提是，除了2人滑進4秒，排第3和第4的俄羅斯選手，成績都超過5秒。
而男子組部分共有12人參賽，同樣取前4名晉級。滑出預賽第1的中華小將吳東諺，成績4秒316，比第2的義大利選手馬可(ROSATO Gian Marco)快0.115秒，差距頗大；另名小將陳昱錡則以4秒451成績排第3。
滑輪溜冰項目前3天的賽事，曾於男子10000公尺計分淘汰賽、女子10000公尺計分淘汰賽、女子15000公尺爭先淘汰賽、男子1000公尺爭先賽、女子1000公尺爭先賽等5項上演金包銀戲碼。以目前看來，若女子繞樁決賽中華2女將不失常，中華隊很有望第六度上演金、銀牌全包戲碼。
(中時電子報)
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