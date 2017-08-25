世大運對韓國開轟 范國宸與富邦完成簽約
富邦悍將與季中選秀第五指名選手范國宸完成談約，范國宸將以簽約金180萬元(另設激勵獎金30萬元)加盟富邦，二軍月薪5萬元，升上一軍月薪7.5萬元;同樣畢業自平鎮高中大一屆的學長李宗賢表示：「非常期待范國宸加入，為悍將並肩作戰。」
現年22歲的內野手范國宸，長打實力備受肯定，去年全國大專盃棒球聯賽以打擊率高達6成32，榮獲打擊獎第一名。今年更獲選為世大運中華棒球代表隊一員，這也是他首度入選成棒等級國家隊，並在中華隊迎戰南韓比賽中，從南韓隊王牌投手崔採興手中轟出全壘打。
范國宸在中華隊的守備位置以一壘或指定打擊為主，不過去年也多練了三壘守備，打擊部份，揮棒速度快打擊技巧成熟則是范國宸的特點，富邦悍將也期許他在世大運後球技更精進，能為球隊提供長程火力。
(中時電子報)
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