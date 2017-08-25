不敵對手小動作 跆拳羅至均16強吞敗

羅至均（紅）在16強賽遇上對手頻頻貼身施展小動作，最終在身形處於劣勢下以11比20敗陣。（蔡依珍攝）

羅至均（紅）在16強賽遇上對手頻頻貼身施展小動作，最終在身形處於劣勢下以11比20敗陣。（蔡依珍攝）

羅至均（紅）在16強賽遇上對手頻頻貼身施展小動作，最終在身形處於劣勢下以11比20敗陣。（蔡依珍攝）

羅至均（紅）在16強賽遇上對手頻頻貼身施展小動作，最終在身形處於劣勢下以11比20敗陣。（蔡依珍攝）

對手頻頻貼身施展小動作遭裁判制止。（蔡依珍攝）

羅至均加油團聲不絕於耳。（蔡依珍攝）

首輪以30比10、提前1分鐘結束比賽的羅至均，16強賽遇上西非馬利選手SOUMARE Karamoko，對方高出他半個頭以上，且屢屢近身施展小動作，羅至均首回合還打成4比4平手；第二回合開始就不敵對方取巧，幾度不慎被攻擊連失9分，第三回合一度追成11比14，但仍無法在對方貼身下拉開距離，最終在身形處於劣勢且對手頻頻避開正面對打下，以11比20敗陣，無緣晉級。

(中時)