毒蛋風波 雲林下游店家查封下架

雲林縣斗南某蛋行向台南上游採購，沒想到是被汙染的毒蛋，雲林縣衛生局今(25日)上午已要求業者將現場全部回收並下架，此外已賣往下游兩家雜貨店的蛋也全部回收並退回台南上游，總共回收了85箱共1020公斤。

(中時)