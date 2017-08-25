世大運》阿公阿嬤 看台上為楊俊瀚加油

楊俊瀚的阿公楊文德(右)與阿嬤特地來台北田徑場替他加油打氣。(熊昌成攝)

楊俊瀚昨晚成為台灣田徑史上，第一位在世界賽拿到金牌的男子選手，今天上午200公尺預賽依舊吸引了不少民眾進場，突然看到一對90高齡的老夫妻攜手坐在觀眾席上，一問之下原來是楊俊瀚的阿公和阿嬤，頂著大熱天，兩人特地來幫俊瀚加油打氣的。

楊俊瀚昨晚奪金後，母親陳秀琴來到記者會給兒子一個熱情擁抱，楊俊瀚的嬸嬸、叔叔、阿公楊文德和阿嬤組成親友團日前特地從花蓮北上，今早來到台北田徑場，中午高溫超過36度，一群人並沒有坐在貴賓席上，而是和觀眾們一起坐在看台上，雖然熱浪滾滾而來，但親友團的熱情更是高漲無比。

看完楊俊瀚以分組第一晉級明(26)日晚上6點準決賽後，阿公楊文德和阿嬤手牽手步出田徑場，臉上流露著笑容，似乎很滿意俊瀚這孫子幫楊家出人頭地。

(中時電子報)