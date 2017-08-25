新北蛋黃酥節9月2日決賽 超大型扭蛋機亮相

2017新北市蛋黃酥節決賽將於9月2日決賽登場。（葉書宏攝）

2017新北市蛋黃酥節決賽將於9月2日決賽登場。（葉書宏攝）

2017新北市蛋黃酥節決賽將於9月2日決賽登場。（葉書宏攝）

2017新北市蛋黃酥節決賽將於9月2日決賽登場。（葉書宏攝）

2017新北市蛋黃酥節決賽將於9月2日決賽登場。（葉書宏攝）

2017新北市蛋黃酥節決賽將於9月2日決賽登場。（葉書宏攝）

2017新北市蛋黃酥節決賽將於9月2日決賽登場。（葉書宏攝）

今年中秋節要吃哪家蛋黃酥呢？2017新北市蛋黃酥節決賽將於9月2日決賽登場，23組業者將在新北市政府市民廣場舉行現場烘焙決賽，各區糕餅達人將齊聚競技，一同大顯身手。經濟發展局長張峯源表示，去年蛋黃酥產值高達30億元，今年要再創佳績。

活動當天還有超過2公尺高的蛋黃酥扭蛋塔、五元蛋黃酥搶購等優惠，歡迎大家一同來吃蛋黃酥、為比賽加油。

張峯源表示，自從新北市蛋黃酥節設置「創意蛋黃酥」競賽組別以來，每年都可以從推陳出新的作品中，看見參賽店家的創新，展現各種新奇點子，讓大家天天吃都不會膩，而且現在網購商機正夯，今年協助店家統一於網站露出訂購資訊，讓民眾可以更便利購買優質蛋黃酥，並希望更多年輕一代能多吃蛋黃酥。

8月26日至27日將推出限時10元扭蛋黃酥，讓小朋友可以品嚐傳統糕餅的美味。此外，9月2日決賽，歡迎大家來為現場店家加油，也期待所有入圍決賽的優秀店家都能在中秋檔期獲得佳績。

新北市糕餅商業同業公會吳永茂理事長表示，經過激烈初選脫穎而出的分區冠軍共23組，都是新北糕餅產業的一時之選，經典蛋黃酥組的店家師傅都是以硬底子真功夫展現傳統好味道；創意蛋黃酥則是在造型和風味、工法下足苦心，今年的創意組造型多變。

經發局說明，9月2日決賽當天除了有精彩的比賽外，還有眾多好玩及好康，例如推出高度超過1層樓高的「蛋黃酥扭蛋塔」，只要在現場店家攤位消費滿200元，就可以免費扭蛋一次，有機會獲得冠軍蛋黃酥禮盒、特殊口味蛋黃酥，以及優惠券等好禮；還有5元蛋黃酥搶購，可以用最划算的價格購得本屆入圍決賽蛋黃酥，限量500顆！

另外，蛋黃酥超人也會在會場出没，與民眾進行蛋黃酥拳大PK，打敗蛋黃酥超人即可獲得蛋黃酥禮盒。入圍決賽店家攤位將提供免費試吃，並進行人氣票選，歡迎大家為店家全力應援！

最後，8月26日至9月3日，在板橋車站B1往市民廣場地下道，將會有全台首創的蛋黃酥扭蛋機，可以搶先品嚐本屆入圍決賽蛋黃酥作品；即日起至9月7日，入圍決賽店家也聯合推出限定優惠，想撿便宜的民眾千萬別錯過！詳情請上新北市政府經濟發展局網站或洽02-7707-2100。

(中時)