賒帳不成玩數字遊戲 惹怒店員飆國罵

黃男買米酒差1元，向店員賒帳不得。（王揚傑翻攝）

本月初44歲黃姓男子至新北市板橋區某超商購買料理米酒，因身上僅有26元，結帳時要求廖姓女店員讓他賒帳1塊錢，廖女不肯，黃男氣憤返家。

不到1分鐘，黃男自帶1平空保特瓶回到超商，向廖女借來開瓶器，打開米酒瓶後，將米酒灌入自備保特瓶中，再要求廖女退他2元空瓶費，廖女依言，黃男便將身上原有的26元，加上退瓶所得的其中1元，1元1元丟在櫃檯上結帳，廖女忍受不住被挑釁，「三字經」脫口而出，黃男聞言，隨即至鄰近派出所控告廖女妨害名譽。

警方事後傳喚廖女到案說明，廖女表示，只記得當時感到很不被尊重，可能氣憤下有罵人，是不是罵「三字經」她不太確定。

偵訊後，全案已依妨害名譽罪嫌函送偵辦。

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(中時)