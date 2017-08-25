家長控校園掃毒不力 中市府：全面尿篩恐侵人權

台中市家長會長協會及國民黨市議員今天到市府廣場抗議，市府為選舉放任校園濫用藥物。（盧金足攝）

台中市家長會長協會要求市府負責校園全面尿篩，不應由家長檢驗，市府回應基於人身自由及隱私權，無證據不可強迫任何人驗尿。（盧金足攝）

台中市家長會長協會與多名市議員，今天（25日）到市府廣場拉布條抗議，抨擊市府為選舉放任校園濫用藥物。市府對此予以駁斥，表示指控僅依來自市府內部討論群組的截圖，斷章取義，背離事實，強調校園全面驗尿不合法，並可能影響親子關係，基於人身自由及隱私權，無證據不能強迫任何人驗尿。

台中市家長會長協會第9屆理事長洪資源表示，不能讓政治介入政策，毒品在校園泛濫，要求市府勇於執行，確實掃毒，不能為了選舉考量，犧牲校園安全。

葉姓家長強調，校園隱憂就是毒品氾濫，她看過孩子拿回卡通包裝的可疑糖果，陷入毒品之害的年齡層下降，質問市府到底是重視毒品人權還是學生人權？

抗議的家長說，校園毒品年齡層下降，犯罪率提升，校園應加強宣導對毒品的認識及持有吸食毒品的嚴重性，學校教育人員對毒品認知不足，應加強教育人員對於毒品辨識力。

「憂心幫派入侵校園，學生擔任藥頭，應加強高危險群學生輔導管制！」家長要求警方建立與學校的溝通管道積極介入。

家長強調，校園尿液篩檢，針對可能吸食持有的高危險群學生進行篩檢，而不是將責任要求家長自行檢驗，許多家長可能因為保護或許選擇沉默，甚至更多家長根本不清楚。

葉姓家長指出，已有縣市針對國小高年級、縣立國中和縣立高中學生將全面進行尿液篩檢驗毒檢查，經家長同意後，由校方進行尿液篩檢，為何台中市政府不行？

對此，市府表示，透過校園春暉專案等合法方式協助學子遠離毒品，從市長林佳龍上任後，春暉個案從2014年177人增至2015年193人，全力將「黑數」攤在陽光下；隔年因打擊力道增強，2016年春暉個案降至94人，展現輔導成效。

近日網路流傳一張市府內部討論群組截圖，謠傳市府為選舉建議警察局不宜介入校園毒品問題。

市府表示，已公開發布新聞說明澄清，但今天仍有台中市家長會長協會及多名國民黨議員到市府廣場表達意見，警察局長陳嘉昌已說明，當時他與市府衛生、教育、法制等局長共同討論毒品防制作為，提及很多家長關心小孩有無吸毒，因此要孩子去驗尿，如此可能導致親子關係疏離，而警方在未有證據下，不可強迫任何人進行驗尿檢驗，執行將違反法令，且有侵害人權的疑慮。

市府指出，該次討論最後，新聞局長卓冠廷提到「毒品案人權要謹慎，小心，這些人幾年後都是首投族」，原意是延續過去討論結果，提醒學生當然也有人權，執行勤務時必須謹慎。

陳嘉昌強調，該群組對話遭斷章取義，被有心人士截圖並在網路散發，刻意誤導為市府處理毒品的態度。這是顛倒黑白是非、造謠生事，完全與事實相悖之行為，應予譴責。

至於台中市家長會長協會要求市府應負責校園全面尿篩，不應由家長檢驗。市府表示，校園是教育單位，應以輔導為重，且過去曾有縣市試辦全面尿篩，縱使家長同意，也被民間團體質疑侵害人權，最後還遭到監察院調查，認為已涉及侵害人身自由及隱私權。

台中市毒品防制中心成效顯著，不僅幫助19家藥癮戒治機構協助個案戒治，數量6都最多，並積極輔導個案成功戒毒，也讓列管1、2級毒品個案「一年內再施用毒品比率」從2013年18.13%下降至2015年17.5%，遠低於全國平均值26.2%，在2015年毒品危害防制中心考評中獲得「特優」肯定。

此外，有鑑於坊間新興毒品包裝方式日新月異，美味的糖果、果凍、巧克力、跳跳糖經「2次包裝」後，成為披著糖衣外貌下的毒品，市府教育局先前也針對高中以下學校，展開擬真品「反毒行動列車」校園巡迴策展活動，加強校園新興毒品樣態認識，避免學生誤觸毒品。

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(中時)