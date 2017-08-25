國歌2度響起！15歲吉他少年梁潔民勇奪國際雙料冠軍

15歲少年梁潔民（中）榮獲馬來西亞泰雷嘉國際吉他大賽公開組及青少年組雙料冠軍，讓國歌2度響徹會場。（盧金足攝）

台中吉他少年梁潔民彈奏時而激情、時而柔美，牽動現場所有聆聽者的情緒。（盧金足攝）

立委江啟臣（左）稱讚梁潔民吉他國際賽獲雙料冠軍，展現精湛琴藝，英雄出少年。（盧金足攝）

台中市米可吉他室內樂團在中部深耕近10年，在馬來西亞泰雷嘉國際吉他大賽不僅受邀為大會演出嘉賓。（盧金足攝）

米可吉他音樂學院的學員參加泰雷嘉國際吉他大賽，在高手如雲的競爭下，台灣的參賽者成為場上最風光的選手。（盧金足攝）

台灣之光！來自台中15歲少年梁潔民，在馬來西亞泰雷嘉國際吉他大賽公開組及青少年組勇奪雙料冠軍，打敗全世界20多個國家吉他好手，國歌2度響徹會場，梁潔民說，站在國際舞台大聲唱國歌「當場爆哭！」加油團也感動的熱淚盈眶。

梁潔民今年是第2次參加泰雷嘉國際吉他音樂節，去年在公開組及青少年組都獲得優勝，這1年來更加努練習，他說，從10歲開始學古典吉他，5年來吉他是他的生活重心，所以目前是在家自學，有更多時間投入吉他練習，遇到挫折不只靠練習，還要從心理一一去調適解決，找出盲點所在。

不斷苦練精進，梁潔民終於在國際大賽獲獎，他感激父母家人及老師支持，更對大會安排播放中華民國國歌感動落淚，回想比賽過程，他說自己是參賽者年紀最小的，壓力很大，但雙手懷抱熟悉的吉他時，馬上進入自己的吉他世界，陶醉在比賽的旋律，今年高手雲集，能勝出真的很意外。

「聽到梁潔民獲得第1名時，我高興的椅子跳起來！」梁潔民吉他老師趙柏群表示，他們從大陸巡迴演出長達2萬公里路程，也征戰新加坡音樂殿堂，這10年來走過的萬里路，在世界的舞台，終於以實力揚名世界。

梁潔明在公開組及青少年組都摘金，中華民國國歌配合台灣人文特色的影片，國歌在大會響起時，來自美國、哥斯大黎加、波蘭、義大利、西班牙及其他亞洲國家來參賽的選手及各國吉他大師，聽到中華民國的國歌也拍手祝賀，甚至有人因此而激動落淚。

當初米可吉他室內樂團在豐原演出時，讓立委江啟臣大為驚艷，江啟臣說，最近台灣正舉行世大運，運動選手創造的榮耀，團結全國人民的心，梁潔民再度見證台灣的軟實力，台灣的人才優秀，有舞台就能發光發亮。

「在贏得掌聲之前，練習音樂過程很孤獨！」江啟臣表示，世大運讓台灣被世界看見，梁潔民英雄出少年，這次獲獎能讓我國國歌在國際放送，國旗在國際飄揚，大大提升我國的能見度，更要感謝台灣實力超群的小將們優秀的表現。

江啟臣強調，台中市以前是製造樂器的產業重鎮，后里生產薩克斯風樂器，早期豐原是林業重地，製造吉他和長笛聞名，未來盼結合樂器製造與音樂教育，為台中的文化升級，讓台中成為台灣的維也納，世界的音樂之都。

台中市的米可吉他室內樂團在中部深耕近10年，在馬來西亞泰雷嘉國際吉他大賽不僅受邀為大會演出嘉賓，在團長趙柏群帶領下，率領旗下米可吉他音樂學院的學員參加泰雷嘉國際吉他大賽。

除了梁潔民榮獲公開組及青少年組雙料冠軍；9歲少女林元元獲得兒童組第3名；13歲的國2少年陳品睿獲得指彈吉他組的第2名；而米可吉他旗下Dreamer少年團在16組各國列強的環伺下榮獲合奏組第2名，Dreamer少年團更是16個隊伍中年齡最低的，平均只有16歲。

(中時)