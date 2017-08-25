綠酸「跑龍套」 羅智強：沒背景的人誰不是跑龍套出身

民進黨高層評台北市長選戰，總統府前副秘書長羅智強被酸「跑龍套」，羅智強25日在臉書上提到，無獨有偶，不久前台北市長柯文哲也帶著嘲諷的說他是「小強」，但他認為自己沒有背景，努力打拚，很滿意自己的「龍套人生」。

羅智強說自己這個「跑龍套」的「小強人生」，「我是滿意的不得了」，「因為我和大多數的人一樣，我們的人生，都是一步一腳印跑龍套跑出來的。」

他說，我和正坐在電腦前、手機前看這篇文章的人一樣，辛苦為人生奔忙、微小如小強一般，「但我們知道，只要打不死，都會讓我們一次又一次的變得更強。」

羅智強說，之前看到一篇文章寫到，批評他的理由之一，是稱他原本不過是個沒沒無聞的助理，靠著馬英九的提拔才當上總統府副秘書長，「他以為這是在貶抑我，我卻覺得這是對我的讚美。」，「除了極少數含著金湯匙出生的幸運兒，哪一個人原來不是沒沒無聞？」

他認為，自己覺得最幸運的一件事就是，不是含著金湯匙出生的人，但也因此擁有了更多「奮鬥」的人生可能性，「龍套人生，是的，我的人生是一個又一個龍套串起的，但，你不是嗎？」

(旺報)