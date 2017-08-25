美前官員警告 國務院必須停止傾中危險行徑

美國前副總統拜登副國家顧問、新美國安全中心亞太安全部副主任瑞特納(ELY RATNER)表示，國務院危險傾向中國大陸，允許北京欺凌台灣，進一步壓制香港和推動控制南海的行為。他指出，這種行徑必須立刻停止。

瑞特納在「外交政策」撰文指出，國務院在這個夏天一直「堅持不懈」的尊重中國。6月初發表的「香港重點發展評估」用辭面對強權不敢吐實；巴拿馬與台灣斷交，國務院發言人納爾特使用了無意義的外交語言；美中外交安全對話有關南海議題，提勒森在會後僅說了一些行禮如儀的話，以免破壞氣氛。

瑞特納認為，這一系列的事情，顯示國務院故意不批評中國。 他列舉巴拿馬和台灣斷交，指出國務院發言人納爾特 6月13日的聲明，沒有台灣聲援台灣，呼籲中國停止製造不穩定的行為，反而引領一種「責怪台灣」的觀點，好像加劇兩岸關係的根本問題在於台灣總統蔡英文對北京叩頭的程度不夠。

文中說，這種行為必須停止。因為國務院的行徑已讓整個區域對對美國在亞洲的承諾和信譽，以及是否願意阻擋強勢中國，產生嚴重的關切。

瑞特納表示，目前不全然清楚這種情況來自何處。看來像是一批沒有中國經驗的資深官員和川普的交易主義，以及川普女婿庫許納和中國駐美大使崔天凱的關係，讓國務院只想看到穩定正面的中美關係，而忽略美國利益。

為扭轉這種趨勢，瑞特納建議，制定外交政策相關各方必須介入。此外，司法部調查俄羅斯是否干預美國政治時，也應審查川普政府官員和中國大陸的私下商業交易，諮詢關係和秘密渠道。

文章最後說，從北韓到貿易，一個議題接著一個議題的向中國大陸低頭，只會讓北京加深川普政府可以收買，非堅定有原則維護美國利益的印象 。面缺少亞洲經驗的美國總統和其內閣，中國則將會在這場遊戲中，再三勝出。

(中時)