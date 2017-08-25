黃子佼嗆拒同台　宥勝知錯「私事私了」

宥勝今出席活動，問與黃子佼恩怨不願多談。（圖／翻攝自中時娛樂臉書）

黃子佼昨自爆不願和宥勝同台。（圖／中時資料照片）

黃子佼（佼佼）近來接下微風之夜主持棒，卻傳出因嘉賓有宥勝，他拒絕同台、甚至表態要辭主持人一職，兩人間才爆出有嫌隙；不過後來宥勝因有活動將會缺席，佼佼則會繼續主持，但宥勝經紀人第一時間不清楚與佼哥之間發生何事，宥勝今（25日）出席活動被問此事，坦言「做了讓佼哥不高興的事」，也強調會尊重前輩「私事私了」，但沒有透露為哪樁。

宥勝今出席活動難逃被問與佼佼之間出現什麼問題，但他表示「覺得很抱歉，現在能做的事就是聽前輩的指示。」也坦言前輩說的就是佼佼，並說「我沒有掌控權」，強調將依照對方意見、尊重佼佼想法去做處理。不過被追問兩人之間到底是有啥恩怨？他僅說是兩人之間的事，會「私事私了。」

至於外界好奇是否與孟耿如有關？宥勝沒有多談，也說兩人私下沒什麼聯絡，但說這件事影響比較深的「是我和佼哥吧！」被問是否覺得委屈？宥勝也說明白佼哥有自己的原則，而他是做錯事的一方，所以不會多說什麼。

(中時電子報)