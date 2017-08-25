黃子佼嗆拒同台 宥勝知錯「私事私了」
黃子佼（佼佼）近來接下微風之夜主持棒，卻傳出因嘉賓有宥勝，他拒絕同台、甚至表態要辭主持人一職，兩人間才爆出有嫌隙；不過後來宥勝因有活動將會缺席，佼佼則會繼續主持，但宥勝經紀人第一時間不清楚與佼哥之間發生何事，宥勝今（25日）出席活動被問此事，坦言「做了讓佼哥不高興的事」，也強調會尊重前輩「私事私了」，但沒有透露為哪樁。
宥勝今出席活動難逃被問與佼佼之間出現什麼問題，但他表示「覺得很抱歉，現在能做的事就是聽前輩的指示。」也坦言前輩說的就是佼佼，並說「我沒有掌控權」，強調將依照對方意見、尊重佼佼想法去做處理。不過被追問兩人之間到底是有啥恩怨？他僅說是兩人之間的事，會「私事私了。」
至於外界好奇是否與孟耿如有關？宥勝沒有多談，也說兩人私下沒什麼聯絡，但說這件事影響比較深的「是我和佼哥吧！」被問是否覺得委屈？宥勝也說明白佼哥有自己的原則，而他是做錯事的一方，所以不會多說什麼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。