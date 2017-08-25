芬普尼殘留 高昇畜牧場雞蛋複檢合格
全國部分雞蛋日前爆出殘留芬普尼，其中，台中市新社區高昇畜牧場雞蛋也被驗出芬普尼殘留超標。農業局表示，經重新採樣複驗，今早結果出爐，芬普尼殘留檢出量低於5ppb，檢驗合格。不過，因封存查驗可能影響雞蛋品質，已依《消費者保護法》規定將該批雞蛋全數銷毀，目前全市蛋雞畜牧場檢驗皆合格。
為確保消費者安全，農業局將台中市29家蛋雞場的雞蛋樣品送至中興大學農產品農藥殘留檢測中心進行芬普尼檢驗，結果發現新社區高昇畜牧場雞蛋樣品有芬普尼殘留，檢出量為6.4ppb，其它蛋雞畜牧場樣品檢驗結果皆未檢出。
市府8月23日接獲檢驗結果後，隨即組成應變小組，清點該蛋雞場約有6萬5000隻雞及175箱雞蛋，立即依《消費者保護法》第36條進行移動管制，除禁止雞蛋上市，也依規銷毀雞蛋。
農業局長王俊雄說，昨天再依農委會指示，針對雞蛋芬普尼含量重新採樣複驗，結果今早出爐，芬普尼殘留檢出量低於5ppb以下，檢驗合格。
儘管複驗合格，但考量移動管制封存的雞蛋品質已受影響，市府將配合中央政府指示，依《消費者保護法》規定將該批雞蛋全數銷毀，芬普尼殘留超標的雞蛋決不會流入市面，請消費者放心。
農業局強調，未來將協同台中市各產業團體，加強畜牧場使用合法正當動物用藥的教育宣導，避免芬普尼殘留事件再次發生，保護消費者食品安全與農友權益。
(中時)
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