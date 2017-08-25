PGA》潘政琮季後賽首輪T39 球王強森第2
美巡(PGA)季後賽本周進行首戰北美信託高球賽，潘政琮在生涯首場季後賽首輪揮出2鳥2柏忌70桿(+0)並列第39，表現不差。美國好手亨64桿(-6)領先，「球王」美國重炮強森65(-5)位居第2。
聯邦盃季後賽打4場，需年度聯邦盃積分榜前120名才能參加首戰北美信託高球賽。潘政琮是以積分榜第85，取得這場比賽參賽資格，結果首輪表現比本季美國公開賽冠軍柯普卡與前球王麥克羅伊，分別位居並列第80與95出色。
2016-17美巡球季贏得4勝的日本一哥松山英樹，賽前一天職業／業餘配對賽，打到中途因臀部不適中途退賽，今首輪表現明顯受到影響，僅以74桿暫居並列第102。
另幾位奪冠熱門美國湯瑪斯68桿並列第12，澳洲戴伊與今年英國公開賽冠軍美國史畢斯，同以69桿並列第20。
(中時電子報)
關鍵字：美國
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