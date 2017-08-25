照護失智症 蔡英文：長照2.0列最優先項目

蔡英文總統今日接見「國際失智症協會」（ADI）主席格蘭瑞斯及「臺灣失智症協會」代表一行時表示，台灣估計有超過26萬失智人口，預估未來平均一年會增加1萬人，今年底將完成新版的台灣失智症政策綱領，「長照2.0」計畫已將照護失智症患者列為最優先項目。

總統強調，今年底將完成新版的台灣失智症政策綱領，並強調政府已加緊腳步推動失智防治及照護政策，未來將全力支持「世界衛生組織」（WHO）的全球行動計畫，建立更完善的失智照護服務體系。

總統致詞時表示，今年5月，世界衛生組織剛通過「失智症全球行動計畫」，非常歡迎瑞斯主席來台講授計畫內容，讓台灣的失智照護政策能趨近國際趨勢。

總統指出，根據世界衛生組織估計，全球平均每3秒鐘就新增1名失智症患者。目前，台灣估計有超過26萬失智人口，預估未來平均一年會增加1萬人。失智症的影響，已經是全世界共同的挑戰。

總統表示，台灣失智症的挑戰越來越大，她有兩個想法，第一，照顧失智症患者需要特殊的專業，與照顧失能者有很大不同；第二，政府有必要持續推動更全面、更深入的失智症防治及照護政策。

總統表示，由於失智人口快速成長，衛生福利部已加快腳步推動相關政策。今年初上路的新版長照計畫，特別將50歲以上的失智者納入服務對象，由政府補助社區化的日間照顧、喘息服務、或是失智症團體家屋等服務；她也強調，在「長照2.0」計畫中，已將失智症患者的照護列為最優先的項目。

總統進一步指出，今年5月，政府在全台灣每個縣市，都挑選一所重要的醫院合作，設立了第一批「失智共同照護中心」，結合醫療專業與社區照護資源，協助全民認識失智症、提升失智症確診率，並提供家屬更多支持。接下來，政府將會檢視這些政策推動的情況，進一步依照世界衛生組織「失智症全球行動計畫」，在今年底完成新版的台灣失智症政策綱領。

總統強調，未來隨著失智人口攀升，我們每個人在生活周遭，都有機會遇見失智的長者，因此失智症照顧應成為全民教育，除了破除對失智症的刻板印象，更要鼓勵發展「失智友善社區」，讓鄰里成為共同照顧的力量。

總統表示，台灣全力支持世界衛生組織的全球行動計畫，建立更完善的失智照護服務體系，也盼望瑞斯主席在國際間繼續大力支持台灣。

(中時)