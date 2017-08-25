告下屬誣告不成 海巡前主任反遭誣告起訴
海巡署中巡局秘書室李姓科員向民意信箱陳情，指稱遭秘書室主任王敏利嘲諷及渲染隱私，且他還須自行吸收業務墊費用。王女遭督察室調查，擔心遭懲處而告李誣告，全案經檢方偵辦認定罪證不足而予不起訴處分後，李即反控王敏利誣告，台中地檢署偵結，將王女依誣告罪起訴。
43歲的王敏利自102年5月至105年4月在海巡署海岸巡防總局中部地區巡防局擔任秘書室主任，王女的屬下李姓科員則負責小額採購及外賓接待等業務。
李在104年2月4日向海巡署長民意信箱陳情，指稱王女指示他須自行負擔貴賓招待室用品支出費用，必須自行墊錢；並曾在公開會議中揭露他私事屈辱；還向他借錢未還等內容。
王女接受督察室調查後，擔心經調查後恐遭行政懲處或懲戒，在104年2月17日控告李誣告，案經彰化地檢署簽案偵辦，104年10月間以罪證不足，做不起訴處分李委託律師控告王女誣告。
起訴書指出，李確實經常須先行墊付水果茶茶點等費用，事後，偶有無法核銷須自行吸收；王女曾在工作會報中指出，李與太太有口角，甚至談到離婚，導致情緒失控，她可以原諒等語。至於「借錢未歸還」則雙方各執一詞，無法證實。
檢察官認為王女在104年2月18日就知道海巡署海岸巡防總局調查結果認定，李在墊付業務費用及受屈辱等事均有其事，還執意提告，依誣告罪將她起訴。
(中時)
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