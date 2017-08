穿睡褲遛娃遭偷拍 陳冠希暴怒烙狠話示警

陳冠希在日本穿著家居遛娃被偷拍,他疑似因此動怒,發文示警。(取材自陳冠希IG、新浪娛樂)

放蕩不羈的陳冠希去年與名模秦舒培熱戀,女方在今年4月生下寶貝千金「Alaia」,讓36歲的他一嚐當父親的奇妙滋味,而陳冠希喜獲愛女後,也多次噴發父愛,在社群網站上張貼女兒萌照,感性直呼寶貝是他此生最幸福的「傑作」,近日更被拍到在日本街頭一身家居輕便遛小孩,眾人紛紛稱讚他浪子回頭好溫馨,沒想到陳冠希卻疑似因被拍溫馨照而暴怒,po文示警。

陳冠希用魔人普烏比「遜」的圖片示警表達不滿。(翻攝自陳冠希IG)

陳冠希近日被網友拍到現身日本,穿著睡褲、腳踩拖鞋在街上輕鬆遛娃,當爸之後已收斂火爆浪子脾氣,還對著奶娃狂拍,儼然也進化成了「女兒傻瓜」,本以為他當爸後已磨去有話直說的火爆脾性,孰料他昨天卻在IG貼照,大寫嗆聲:「U WONT LIKE IT WHEN IM ANGRY」。

雖然女兒沒被偷拍到,但未經陳冠希同意就拍照一事,似乎踩到他地雷,更傳陳冠希知道了拍照及洩照者是他的外籍友人,更是怒不可抑,他昨天在IG貼出知名動漫《七龍珠》的反派角色「魔人普烏」,圖像中普烏比出拇指向下的挑釁手勢,搭配陳冠希的文字「我生氣的時候,你是不會喜歡的」,被外界解讀為對於偷拍感到不滿,因此向偷拍及洩照者示警。

(中時電子報)