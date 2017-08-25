穿睡褲遛娃遭偷拍 陳冠希暴怒烙狠話示警

陳冠希在日本穿著家居遛娃被偷拍，他疑似因此動怒，發文示警。(取材自陳冠希IG、新浪娛樂)

放蕩不羈的陳冠希去年與名模秦舒培熱戀，女方在今年4月生下寶貝千金「Alaia」，讓36歲的他一嚐當父親的奇妙滋味，而陳冠希喜獲愛女後，也多次噴發父愛，在社群網站上張貼女兒萌照，感性直呼寶貝是他此生最幸福的「傑作」，近日更被拍到在日本街頭一身家居輕便遛小孩，眾人紛紛稱讚他浪子回頭好溫馨，沒想到陳冠希卻疑似因被拍溫馨照而暴怒，po文示警。

陳冠希用魔人普烏比「遜」的圖片示警表達不滿。(翻攝自陳冠希IG)

陳冠希近日被網友拍到現身日本，穿著睡褲、腳踩拖鞋在街上輕鬆遛娃，當爸之後已收斂火爆浪子脾氣，還對著奶娃狂拍，儼然也進化成了「女兒傻瓜」，本以為他當爸後已磨去有話直說的火爆脾性，孰料他昨天卻在IG貼照，大寫嗆聲：「U WONT LIKE IT WHEN IM ANGRY」。

雖然女兒沒被偷拍到，但未經陳冠希同意就拍照一事，似乎踩到他地雷，更傳陳冠希知道了拍照及洩照者是他的外籍友人，更是怒不可抑，他昨天在IG貼出知名動漫《七龍珠》的反派角色「魔人普烏」，圖像中普烏比出拇指向下的挑釁手勢，搭配陳冠希的文字「我生氣的時候，你是不會喜歡的」，被外界解讀為對於偷拍感到不滿，因此向偷拍及洩照者示警。

(中時電子報)