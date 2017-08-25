貼心簡訊！中市府提醒雇主為移工健檢

為維護移工健康，台中市府貼心「簡訊」提醒雇主辦理健檢。（盧金足翻攝）

為提醒雇主應定期辦理移工健康檢查及留意移工身體狀況，台中市政府勞工局今年首創貼心以「簡訊」或「電話語音」提醒服務，維護勞資關係穩定及健康權益。截至八月上旬已發放1千多則訊息，請雇主收到通知後，期限內儘速帶移工辦理健檢。

台中市至今年6月底，移工人數已達9萬7212人，成為全國第2高移工所在城市，因聘僱移工的雇主眾多，為提醒雇主應定期辦理移工健檢，並留意聘僱移工相關法令事宜，勞工局與衛生局合作，貼心發送簡訊或電話語音通知，讓雇主可即時掌握移工健檢及聘僱注意事項，降低雇主因不諳法令而發生違法情事。

勞工局黃荷婷指出，移工定期健檢的判定原則為聘僱許可發函日期在2016年11月4日以前者，依健檢起計日以「入國日」計算；聘僱許可發函日期在2016年11月4日以後者，健檢起計日以「工作起始日」計算。

移工定期健檢辦理期間及相關規定，可至衛福部疾管署網頁「國際旅遊與健康-外國人健檢欄」查詢。辦理移工接續聘僱通報時，應先行檢核所聘僱移工前次健檢日期，如移工聘僱許可的工作起始日距離前次健檢日已逾1年，即應於移工工作起始日的次日起7日內辦理「補充健檢」。

此外，若所聘僱的移工於東南亞國家返國後，或日常生活中出現發燒、紅疹、腹瀉等身體不適情形，請主動帶其前往鄰近醫院就醫，以預防茲卡病毒及登革熱。

(中時)