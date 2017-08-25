2至5歲3成幼童未入幼兒園就讀 宜縣府：非經濟因素
江碧華等多位宜蘭縣議員今天指出，根據縣府教育處統計資料，宜蘭縣內有4000多名2至5歲的幼童並未就讀幼兒園，教育處應深入了解原因，教育處長簡菲莉解釋說，對於經濟弱勢家庭政府都有補助，因此並不是經濟因素，而是家長本身有不同的考量，不想讓孩子太早入幼兒園。
宜蘭縣政府教育處今天至縣議會，針對縣內公私立、鄉鎮市附設幼兒園與非營利幼兒園整合情形做專題報告，縣議員江碧華、林志鴻等人指出，宜蘭縣2至5歲的幼童人數為1萬4438人，實際就讀幼兒園的人數為1萬0085人，就讀率69.85％，有4353人並未入幼兒園就讀，原因何在？絕對不能因為經濟因素，讓這些孩子輸在教育的起跑點上。
教育處長簡菲莉表示，全縣公私立幼兒園可招生總數為1萬2321人，以實際就讀人數而言，宜蘭縣幼兒園的供應量並沒有不足的情形，至於有4000多名幼童並未入園就讀，原因在於部分幼童可能是戶籍設在宜蘭，但實際上卻跟著父母家人住在外縣市，或者是父母另有考量，不想讓孩子太早就進入幼兒園，每個家長的考量都不同。
簡菲莉強調，政府對於經濟弱勢家庭都有特別照顧，包括家境不佳的孩子，都能優先進入公立幼兒園就讀，甚至費用還能減免，因此這些孩子並未進入幼兒園讀書，應該與經濟因素無直接關係。
(中時)
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