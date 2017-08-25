世大運賽事過半 內政部長慰勉新北員警
2017世大運至今在新北市警方全力動員投入維安之下，賽事期間新北市轄內均未發生重大治安事故，為了勉勵員警勤務辛勞，內政部長葉俊榮及警政署長陳國恩今（25）日上午前往新莊體育館慰問新莊分局執勤員警及志工，並頒贈慰問金及補給品，感謝他們為國際賽事的付出。
新莊分局及支援警力每天針對新莊體育館園區投入300名維安警力外，更有新北警局警犬隊、騎警隊及霹靂小組的層層防護維持賽事安全進行。
葉俊榮及陳國恩參觀設在體育館內的「警察行動補給站」，與待命休息的員警及志工握手致意，新莊分局長張國雄指出，為了讓執勤警察同仁有充份的休息及體力調節，在行動補給站內除了備有足夠點心及飲水之外，還提供簡易行軍床墊讓員警使用。
葉俊榮表示，員警為了世大運維安相當辛苦，希望「警察行動補給站」能給予執勤同仁完整的支援，同時勉勵大家要持續作好萬全準備，將世大運維安勤務做到最好。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。