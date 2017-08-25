世大運賽事過半 內政部長慰勉新北員警

內政部長葉俊榮今至新莊體育館慰勉員警。（王揚傑翻攝）

內政部長葉俊榮今至新莊體育館慰勉員警。（王揚傑翻攝）

2017世大運至今在新北市警方全力動員投入維安之下，賽事期間新北市轄內均未發生重大治安事故，為了勉勵員警勤務辛勞，內政部長葉俊榮及警政署長陳國恩今（25）日上午前往新莊體育館慰問新莊分局執勤員警及志工，並頒贈慰問金及補給品，感謝他們為國際賽事的付出。

新莊分局及支援警力每天針對新莊體育館園區投入300名維安警力外，更有新北警局警犬隊、騎警隊及霹靂小組的層層防護維持賽事安全進行。

葉俊榮及陳國恩參觀設在體育館內的「警察行動補給站」，與待命休息的員警及志工握手致意，新莊分局長張國雄指出，為了讓執勤警察同仁有充份的休息及體力調節，在行動補給站內除了備有足夠點心及飲水之外，還提供簡易行軍床墊讓員警使用。

葉俊榮表示，員警為了世大運維安相當辛苦，希望「警察行動補給站」能給予執勤同仁完整的支援，同時勉勵大家要持續作好萬全準備，將世大運維安勤務做到最好。

(中時)