酒駕連撞13車 沙鹿大同街菜市場6傷

現場一片狼藉。（陳淑娥攝）

機車卡在汽車下。（陳淑娥攝）

機車一片倒。（陳淑娥攝）

45歲嚴姓男子上午10許疑似酒駕，行駛一輛BMW白色轎車行經沙鹿區，在大同街菜市場竟高速沿途一路衝撞，路上5輛汽車及8台機車遭殃，路人也遭波及，後來撞上金飾店打住，造成7人分別擦傷。

「嚇死人了！就像打保齡球一樣。」目擊的陳姓民眾表示，當時正坐在路邊做生意，看到白色車子像暴衝似的，沿途一直撞過來，路上的人根本來不及反映，所幸撞上金飾店後打住，否則一路上的民眾將不堪後想。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時)