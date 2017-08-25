推廣陶歷史文化 南投舉辦陶藝特展

添興窯將在南投陶展示館展出「融溶於陶‧生活飲食器具」的作品。（楊樹煌攝）

南投縣政府文化局為推廣南投陶歷史文化、特色、工藝技法，並鼓勵陶藝家創作，明〈26〉日起邀請添興窯在南投陶展示館舉辦「融溶於陶‧生活飲食器具」陶藝特展，展期至9月17日止，9月2日舉辦茶會聯誼及陶藝DIY體驗。

添興窯是台灣現存仍以產作為主的老窯場，曾榮獲105年全國首家陶瓷業優良創新老店，初期設1座產業生產型蛇窯，專門製作實用粗陶器皿（甕、缸、陶磚等）及琉璃瓦，後轉型為以「陶藝文化結合觀光」的多元化經營，現以「生活陶藝品」及「親手玩陶」獲熱烈迴響。

添興窯作品運用傳統陶藝技法貼花、鏤刻、鑲嵌及捏塑等表現技法的傳承與創新，近來結合製陶技術與經驗、台灣文化與原料，追求天人合一、反璞歸真，堅持採天然物料與傳統工法，生產樸真燒與有機陶。

「融溶於陶-生活飲食器具」由添興窯1家4代陶藝工作者提供精彩、多元的作品展出。歡迎愛好陶藝的朋友前往南投陶展示館欣賞特展，並體驗生活玩陶的樂趣！

(中時)