辱警案洪崇晏判無罪 黃子哲：比照辦理譙法官！

太陽花占立院被台北地院判決無罪後，洪崇晏辱警案也被高院改判無罪，國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲25日在臉書上表示，原來不僅民進黨政府會髮夾彎，台灣司法的「法」夾灣，也不遑多讓。

黃子哲舉例，民國103年底，「中央公園護樹護地聯盟」楊姓成員在高雄市政府前抗議時，對員警兩度口出英文髒話「Fuck You」，今年3月被高院依侮辱公務員罪，判拘役60天（可易科罰金）定讞。

他質疑，是否「一樣的陳抗，同樣的辱警，卻有不同的命運？」「難道是因為護樹聯盟比較小咖，學運份子比較尊貴？還是護樹的價值遠不及學運崇高的理想？還是只要是搞學運，都能有治外法權？」

黃子哲提到，洪崇晏在2014年4月11日，為了聲援公投盟被警方驅離一事，號召群眾去中正一分局包圍抗議，他當著方仰寧分局長的面，痛譙「下賤、下流、無恥」，還撂下「小心被暗殺」等的狠話。

他認為，洪崇晏的惡性絕對不下於護樹聯盟，也明顯貶抑、輕蔑警察的人格，但法院竟稱洪的言論「是為喚起民眾關注公共事務，合乎憲法保障言論自由、善意合理評論原則。」

黃子哲質疑，無論是年金、同婚、廢死、勞權、課綱等議題的陳抗，哪個不是要喚起社會關注？如果這樣的譙警無罪，以後是不是任何抗議團體的成員，都可以同樣引用這個判決，肆無忌憚的用粗話飆罵警方？「司法為了學運分子開了可譙警的綠燈，最難堪莫過於警察，他們的人格與尊嚴，從此就輕易的被踐踏與犧牲。」

黃子哲呼籲，為了喚起大眾關注司法改革，以後對於法官就比照辦理，可以毫不客氣的怒譙「下賤、下流、無恥」！

(旺報)