布農意象雕像 怎像陳水扁？
日月潭國家風景區管理處為營造部落文化意象，近年依據布農族的古老傳說，陸續在南投縣信義鄉雙龍、地利及潭南村打造故事牆。其中「紅嘴黑鵯取火種」的大洪水故事為藍本的地利國小外牆，年初開始施工、7月完成啟用，非常亮眼，也獲得部落原民的認同。
不過，同一系列的部落意象景觀雕像「父母攜子遙望山林」卻出了一段小插曲，有不少人質疑，雕像組中的主角爸爸，怎長得像陳水扁？
部落青年全偉倫、台中遊客鍾德芬說，還真的很像！在部落服務的博幼基金會老師王念庭認為，輪廓很像但神韻有異；部落麵攤老闆娘谷沙鳳覺得，不像陳水扁，但也不像原住民。
另名婦女貝瓏穌則稱，布農族好像沒看過這種類型的臉，既然是部落意象雕像，就應該採用原住民的特徵和外型；200公尺外的青雲派出所所長張正明說，雕像似乎少了原住民特有的線條，他同意貝瓏穌的觀點。
貝瓏穌指出，大約一個多前，就有人po網提到這問題，還引來不少討論，許多原住民認為，部落地標，應該要像部落的人，不該像陳水扁。
或許因怕得罪人，有些較敏感的發言後來都刪除了，只是話題已出，部落民眾間私下還是會聊聊。就事論事，消消遣、無關政治思維。
日管處副處長陳志賢、遊憩課長林洋廣聽到這樣的說法，哈哈大笑、覺得有趣；他們說，該意象指標製作，只專注於文化面以及部落溝通，想都沒想過專業外的問題，更不可能預設立場自找麻煩，會有這樣的結果，純粹是巧合。
(中時)
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