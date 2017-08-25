陳建仁盼新時代台日友好關係 對區域安全做更大貢獻
副總統陳建仁今接見日本愛知縣知事大村秀章一行，副總統說，今年台日雙方陸續將兩協會更名為「台灣」後，顯示歷經40餘年的一般民間關係，已進入新階段。希望新時代的台日友好關係，對共同合作拓展東南亞及南亞市場區域安定、繁榮，做出更大貢獻。
談及台日關係，副總統指出，台日雙方因歷史、地緣等關係，長久以來相互重視，交流密切，人民情感也相當深厚。新政府上任以來非常重視台日兩國關係，駐日大使謝長廷及「臺灣日本關係協會」會長邱義仁都是台灣重量級的知日派政治家，相信在他們領導下，台日關係在既有基礎上會持續成長茁壯。
副總統提到，今年1月，日方將「交流協會」更名為「日本台灣交流協會」，5月，我國「亞東關係協會」也相應更名為「臺灣日本關係協會」，顯示歷經40餘年的一般民間關係，已進入令人期待的新階段。希望新時代的台日友好關係，對區域安定、繁榮能做出更大貢獻。
台日經貿交流上，副總統表示，愛知縣是日本製造業及工業生產第一大縣，縣內工業生產值已連續38年排名日本第一，他非常歡迎愛知縣企業能積極參與我國創新產業計畫及「新南向政策」，以日本的技術研發及品牌形象優勢，結合台灣完整的高科技產業及製造業供應鏈，共同合作拓展東南亞及南亞市場的龐大商機。
(中時)
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