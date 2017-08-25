中油藏電給小英難看？陳金德：台電兩度拒絕

前中油董事長陳金德（右）為815停電請辭，今日他到高雄石化事業部，向同仁辭行，中階主管列隊與他握手，祝福他「下次以『更高階長官』身分再來林園廠」。（林宏聰攝）

石化事業部中階主管紛紛找陳金德（左）拍照留念，氣氛溫馨。（林宏聰攝）

前中油董座陳金德為815停電請辭，但餘波未平，近來傳言他隱瞞高雄煉油廠發電機組電量，刻意「藏電」讓蔡英文總統難看；陳金德25日嚴正駁斥，強調1個多月前曾詢問台電是否需租用發電設備，是台電兩度拒絕，「中油何必藏電？」

陳金德今天南下高雄林園石化事業部，向中油同仁道別，石化事業部50多位中階主管到場送行，中油勞工董事陳枝章提及，最近網路許多傳言仍針對陳金德，尤其說他刻意「藏電」，令中油人聽了覺得相當冤枉。

陳金德補充解釋，網路上瘋傳的訊息指的是高雄煉油廠五輕，說中油有2個爐，發電量達20萬千瓦，他強調，由於高煉廠已經沒在運作，前陣子缺電危機，想說整理一下發電設備租給台電，可舒緩供電壓力。

他指出，1個月前曾問台電是否需要承租，結果中油副總李順欽連問兩次，台電都予以回絕，說主要是今年缺電，明年相關建設到位就不會有此問題，如果是為了今年供電而租用設備，可能要花幾千萬，不划算。

陳金德喊冤表示，這個過程中油的主管會報都有紀錄，竟然網路到處傳他故意藏電，連行政院副院長林錫耀前天晚上也傳來問他怎麼回事，「我們民營公司藏什麼電？台電要電還得跟我們買呢！我們是好意要租設備給他們，結果他們不要！」

陳金德辭職後，最近巡迴全台各廠區向同仁拜別，今天最終場來到高雄大林廠、林園廠，去年接任董事長時，他第一個視察的就是林園石化事業部，11個月來共造訪林園廠7次，是歷屆中油董座最多的，如今又將告別之旅最終站選在林園，展現他對高雄「第二故鄉」的重視。

(中時)