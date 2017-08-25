國際有機農業3.0亞洲研討會在明道大學

國際有機農業3.0亞洲研討會今天在明道大學登場。鐘武達攝

2017國際有機農業3.0亞洲研區研討會，今天在明道大學舉行，包括有機農業運動聯盟北美辦事處代表David Gould與印度有機農法學校校長Jakes Jayakaran都應邀演講，約200名農民參加聆聽吸收新知，大家都希望有機農業能夠在台灣深耕。

農委會農糧署署長陳建斌表示，「有機及友善環境耕作補貼要點」已經通過審查，9月起農友就可以提出申請，希望在年底達到有機及友善環境耕作面積1萬公頃的目標。

目前國內有機農業種植面積7200公頃，占國內總耕地面積0.8％，今年有機農業項目的預算增加5倍，陳建斌表示，台灣有機農業已發展到2.0，卻陷入停滯不前，配合「有機及友善環境耕作補貼要點」，只要符合有機及友善環境耕作的農民，就可以申請到1公頃3萬元的補助。

國際有機農業專家David Gould指出，所謂的有機農業3.0，相較於有機農業2.0規定有機農產品要經過第三方驗證，難度較高，有機農業3.0是透過由生產者與多位利害關係人，共同組成的「參與式保障系統」來對農產品把關。

竹山的農民廖雅仙擁有3甲地，從零開始發展有機農業，已經投入200萬元整地和建置設施，準備種植芭樂和火龍果，她說，希望政府能夠幫助想發展友善耕作的農民。

(中時)