高市大社區槽車翻覆無人受傷 警消現場警戒防護中

高市大社區槽車翻覆所幸無人受傷，警消現場警戒防護中。(林雅惠翻攝)

今天上午10時36分高市大社區經建路上一輛化學槽車在圓環轉彎處翻覆，槽車裝卸口少量洩漏，警消調查，槽車是石化公司所有，石化公司派車做抽取作業中，現場無人受傷，消防人員在現場警戒防護中。

一輛滿載化學原料苯乙烯的化學槽車上午經過大社區經建路時翻覆，警方表示，該槽車今早自仁大工業區國喬石油化學公司出發，原本要前往大發工業區，路途中翻覆，造成原料滲漏約50公斤，由於氣候炎熱，隨即因地面高溫而揮發，所幸無人受傷。

國喬公司經理林文輝事後表示，苯乙烯在槽車內相當安全無需擔心，但因為了慎重起見，還是調了另一部槽車將翻覆化學槽內的苯乙烯抽乾，也派員清理殘留地面的原料，至於何故導致翻車，正由警方深入調查中。

(中時)