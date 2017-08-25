竹東首幅3D彩繪牆 現身河濱公園
新竹縣竹東鎮首幅3D彩繪牆位在頭前溪竹東生態河濱公園，是公所與竹東國中共同合作，以「透視河濱公園生態環境」為主題，將獨具地方文化特色的3D立體彩繪，展現客家紅磚屋、藍天綠地、水車以及河濱公園內豐富的自然生態景物。
竹東鎮公所聘請兩位3D立體彩繪的專業老師與竹東國中美術班彭雅芳、李美芳老師帶領著11位學生進行彩繪創作，除了讓學生透過繪畫過程，畫出家鄉-竹東的美景之外，也從中嘗試、體驗3D彩繪創作。
公所表示，作品完成後，盼能夠讓藝術走入生活，也讓旅客體驗在地風情，讓更多人認識在地特有文化、生態景物，還能與彩繪牆的圖案互動，邀請大家一同前往拍照打卡。
(中時)
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