世大運》全壘打連轟 中華隊前5局5比1領先

來自統一獅的蘇智傑，今終揮出本屆個人第1支全壘打。(圖：統一獅球團提供)

世大運棒球項目中華隊今(25日)在新莊棒球場，與墨西哥進行第5至第8名第1場排名順位賽，在沒有奪牌壓力下，前5局敲出9支安打，包括蘇智傑與吳桀睿5上「背靠背」兩發陽春全壘打，暫以5比1領先。

中華隊此役先發投手施子謙，1下被墨西哥連擊出2支安打失1分，但2上發揮火力加倍討回分數。

岳東華2上擊出1分打點安打，陳重廷在二、三壘有人情況，再揮出安打攻下2分。5上，蘇智傑與吳桀睿連兩打席全壘打，前5局打完以5比1領先。

(中時電子報)