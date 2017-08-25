世大運》800公尺自由式接力破全國游進決賽
世大運游泳池畔今日上午進行男子800公尺自由式接力賽預賽，中華隊由安廷耀、王郁濂、黃硯歆、王星皓聯手游出7分24秒82，改寫全國紀錄，並以第七名進入晚間決賽。
800公尺自由式接力原本的全國紀錄是7分29秒28，是由王郁濂、溫仁豪、蕭富祐與黃硯歆於2014年仁川亞運會上所創，相隔三年，當時的陣容王郁濂和黃硯歆仍在，溫仁豪與蕭富祐換成安廷耀與王星皓。
安廷耀擔任第一棒，游完200公尺耗時1分51秒16，王郁濂第二棒，用1分51秒47的時間游完400公尺，黃硯歆第三棒再用1分51秒39游完前600公尺，此時總時間5分33秒92排名分組第六，最後一棒王星皓只花1分50秒90抵達終點，將瑞典擠到第6名，總成績7分24秒82排名所有參賽國家第7位，順利取得決賽資格。
(中時電子報)
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