世大運》800公尺自由式接力破全國游進決賽

中華四少在800公尺自由式接力賽「泳」破全國闖進決賽。(2017臺北世大運組委會提供)

世大運游泳池畔今日上午進行男子800公尺自由式接力賽預賽，中華隊由安廷耀、王郁濂、黃硯歆、王星皓聯手游出7分24秒82，改寫全國紀錄，並以第七名進入晚間決賽。

800公尺自由式接力原本的全國紀錄是7分29秒28，是由王郁濂、溫仁豪、蕭富祐與黃硯歆於2014年仁川亞運會上所創，相隔三年，當時的陣容王郁濂和黃硯歆仍在，溫仁豪與蕭富祐換成安廷耀與王星皓。

安廷耀擔任第一棒，游完200公尺耗時1分51秒16，王郁濂第二棒，用1分51秒47的時間游完400公尺，黃硯歆第三棒再用1分51秒39游完前600公尺，此時總時間5分33秒92排名分組第六，最後一棒王星皓只花1分50秒90抵達終點，將瑞典擠到第6名，總成績7分24秒82排名所有參賽國家第7位，順利取得決賽資格。

(中時電子報)