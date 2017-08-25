12年來最強！「哈維」3級颶風直撲美國南部
正往美國德州方向前進的風暴「哈維」（Harvey）已經快速增強為颶風，風速高達每小時200公里，恐將為美國本土帶來約700毫米的雨量、最大風速每秒約58公尺，美國國家颶風中心 （National Hurricane Center）表示，以目前情況來看將會是12年以來，吹襲美國本土最強的颶風，預計將在當地時間周五晚上或周六早上登陸美國南部。
綜合美國媒體報導，哈維日前突然快速增強，短短4天已經從低氣壓變成了的3級颶風(SSHWS)，國家氣象局（National Weather Service）預測，颶風風力會維持三至四日，也對民眾發出了洪水、停電及筍的警告。
As #HurricaneHarvey intensifies - remember to #PlanAhead.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2017
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政府也已經鼓勵德州沿海居民自願疏散，但仍有不少居民決定留下，美國國民警衛隊也已經準備就緒，在發生災情時可以及時伸出援手，白宮也表示美國總統川普也親自監測颶風的動向，也準備好發放提供必需的資源給海灣地區的民眾，
(中時電子報)
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