3百萬休旅車翻覆四輪朝天 駕駛酒駕惹禍

酒駕惹禍，價值300萬元高級休旅車在中市發生車禍翻覆，所幸駕駛僅輕微擦傷。（陳淑芬翻攝）

今天凌晨1輛價值300萬元高級休旅車在中市華美街發生車禍翻覆，靜夜中「砰」的撞擊巨響，嚇醒附近居民，熱心民眾協助將車內的羅姓車主拉出來，車頂嚴重毀損，還波及路旁1輛自小客車。所幸，他僅頭部輕微擦傷，酒測值高達0.84mg/L超標，遭送辦。

警方調查，59歲羅姓男子昨天晚間與友人聚餐後，25日凌晨1時許駕車行經華美街及公正路口時，不慎右車頭撞擊路旁1輛自小客車，向左側翻覆，四輪朝天停在路邊。「砰」的撞擊巨響驚醒附近居民，出門探查，發現車輛翻覆，緊急協助車內駕駛爬出來。

警方獲報到場時，羅姓駕駛僅頭部受輕微擦傷，但他價值300萬元的ROVER休旅車則受損嚴重、8個安全氣囊全部爆開；被波及的自小客車後方遭撞凹。警方進行酒測，酒測值高達0.84mg/L。

羅姓駕駛頻頻向警方及民眾鞠躬道歉，家人到場時指出，羅用餐酒後都會指定代駕返家，沒想到，第一次酒駕就出事。警方依公共危險罪將羅送辦。

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(中時)