家扶發獎助學金 學子掃街表愛心

新竹家扶中心25日在竹東鎮東寧集會所，舉辦「飛young青春-用愛從小事做起」活動，頒發獎助學金給77名青年學子，期勉他們勤奮向上，努力升學。

在這場聚會中，家扶中心邀請到曾受家扶幫助的青年保祿‧督馬司分享自己如何找到方向，並娓娓道來他回到部落努力蒐集古調的心路歷程。

下午這群青年學子，兵分四路，從東寧集會所掄起掃把打掃，讓街道變得乾乾淨淨。家扶中心表示，希望透過對環境的愛護，體驗用愛從小事做起的態度。

(中時)