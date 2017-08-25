鼻頭角暗夜火燒船　船長跳海獲救

鼻頭角海外半夜驚傳火燒船。（張穎齊翻攝）

漁船機艙起火後，海巡隊迅速到場滅火。（張穎齊翻攝）

漁船機艙起火後，海巡隊迅速到場滅火。（張穎齊翻攝）

漁船機艙起火後，海巡隊迅速到場滅火。（張穎齊翻攝）

昨(24)日晚間22時，澳底海巡隊接獲基隆漁業電台通報，於鼻頭角東北15浬處，有1艘漁船失火，經查發現失火漁船為15噸的澳底籍「漁利2號」，漁船機艙起火後，吳姓船長也趕緊跳海逃生，海巡隊火速趕往地點後，已將船長送醫。

海巡隊指出，當時獲報後，海巡人員於23時04分抵達報案地點，迅速滅火，吳姓船長已由頭城籍「新豐盈68號」漁船救起返航，並被送往澳底醫療中心就醫，所幸僅四肢輕微燒傷，無生命危險。

(中時)