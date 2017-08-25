全國技能競賽 羅東高工選手戰果豐碩
羅東高工上星期參加第47屆全國技能競賽決賽，總計摘下1金、1銀、4銅、2佳作的佳績，學校表示，獲獎的同學透過技優升學管道，幾乎都可進入台科大、北科大等排名頂尖的國立科大，對於學生升學進路及技術能力培育，具有相輔相成效果。
第47屆全國技能競賽決賽從8月15日至8月19日共為期5天，今年共有47種競賽職種、694名各界技藝菁英參賽，競爭十分激烈，羅東高工學生一路過關斬將，勇奪佳績，電子科的林琨霖拿下了應用電子職類金牌、資訊科王勻芊奪得資訊與網路技術職類銀牌、剛升高2、年紀最小的資訊科張智翔，則搶下資訊與網路技術職類銅牌，潛力十足。
學校表示，每位學生選手都有一段努力不懈的故事，金牌選手林琨霖，是以北區賽最後第5名晉級，但他絲毫不氣餒，除了努力練習，保持班上成績第1名，還取得英檢中級檢定合格；王勻芊是這次羅工派出唯一的女選手，不但技術能力表現亮眼，也始終維持班上成績第1名。而選手們除了平日課間學習，更利用放學後的晚上、例假日、寒暑假努力練習，甚至以學校、工場為家，幾近是全年無休的苦練，這才有苦盡甘來的好成績。
(中時)
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