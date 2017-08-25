「乳房掰掰」 《黑澀會》大牙驚宣布不婚不生
《我愛黑澀會》節目出身、被選為女子團體「黑Girl」隊長的藝人大牙(周宜霈)，近年除了活躍於綜藝圈外，更轉戰戲劇領域，表現亮眼，而今年32歲的她，同時以纖瘦火辣身材聞名，熱衷於健身，不似一般女星只想減肥，大牙去年曾秀出「身體組成分析表」，表示想增重到60.7公斤，練出健美身材，沒想到今卻po文，驚曝體重降到了4字頭，還跟一雙雪乳說「掰掰」。
168公分的大牙過去曾表示希望從50公斤增重到60公斤，成為有肌肉線條美的窈窕女孩，沒想到今天卻貼出體重計照片，竟然下降到49.9公斤，苦呼「4字頭人生新巔峰」，不知道為何體重會不斷下降，自嘲「長輩都大概移民再也不回來了」。
大牙因為消瘦而煩惱，在臉書嘆息「脂肪掰掰、肌肉掰掰、乳房掰掰」，讓粉絲看了心疼，連忙安慰她健康比身材更重要，何況「長輩等妳懷孕就會回來了」，沒想到大牙竟回：「我不婚不生，謝謝」，突然曝光人生重大計畫，但沒再多做解釋，讓粉絲嚇了一大跳，嘆息「少了一個優秀基因」，也擔心她這樣瘦下去真的不太健康，大牙也只能用「無奈聳肩」回應。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。