「乳房掰掰」 《黑澀會》大牙驚宣布不婚不生

立誓增重練肌的大牙，體重無故驟降，讓她好傷腦筋，還意外曝光不婚不生的決定。(取材自大牙臉書)

《我愛黑澀會》節目出身、被選為女子團體「黑Girl」隊長的藝人大牙(周宜霈)，近年除了活躍於綜藝圈外，更轉戰戲劇領域，表現亮眼，而今年32歲的她，同時以纖瘦火辣身材聞名，熱衷於健身，不似一般女星只想減肥，大牙去年曾秀出「身體組成分析表」，表示想增重到60.7公斤，練出健美身材，沒想到今卻po文，驚曝體重降到了4字頭，還跟一雙雪乳說「掰掰」。

168公分的大牙過去曾表示希望從50公斤增重到60公斤，成為有肌肉線條美的窈窕女孩，沒想到今天卻貼出體重計照片，竟然下降到49.9公斤，苦呼「4字頭人生新巔峰」，不知道為何體重會不斷下降，自嘲「長輩都大概移民再也不回來了」。

大牙因為消瘦而煩惱，在臉書嘆息「脂肪掰掰、肌肉掰掰、乳房掰掰」，讓粉絲看了心疼，連忙安慰她健康比身材更重要，何況「長輩等妳懷孕就會回來了」，沒想到大牙竟回：「我不婚不生，謝謝」，突然曝光人生重大計畫，但沒再多做解釋，讓粉絲嚇了一大跳，嘆息「少了一個優秀基因」，也擔心她這樣瘦下去真的不太健康，大牙也只能用「無奈聳肩」回應。

(中時電子報)