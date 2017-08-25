政院臉書轉載林全論述： 持續溝通說明前瞻
立法院處理前瞻基礎建設計畫特別預算案，朝野難達共識。行政院臉書今（25）日轉載行政院長林全日前接受媒體專訪論述前瞻基礎建設計畫的內容，持續向社會大眾溝通說明，爭取支持。
行政院臉書貼文，林全8月16日接受中央社專訪時提到，推出前瞻計畫時，沒料到會有這麼大的反對聲浪，這是因為過去的成見認為特別預算是額外舉債，債留子孫；但這其實是誤解，前瞻特別預算還是受《公債法》限制，也納入年度預算考量，這是為國家財政建立好的典範。
(中時)
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