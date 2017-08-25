9月起兒童新樂園2歲以下嬰幼兒免費玩

「GoGo賽車」遊具，不需要駕照資格就可以體驗極速競車。（台北捷運公司提供）

台北捷運公司宣布，兒童新樂園自9月1日起，2歲以下或身高85公分以下嬰幼兒，在親友陪同下可免費搭乘遊具，但親友仍需付費，另園區增加「GoGo賽車」新遊具，不限年齡身高，歡迎來競車。

因應民意反映下，兒童新樂園也為攜帶嬰幼兒的爸爸媽媽著想，考量嬰幼兒不佔位，自9月1日起，2歲以下或身高85公分以下嬰幼兒，出具出生證明或丈量身高後，在親友陪同下免費搭乘遊具，不過，親友仍須需付費。

目前園內100公分以下幼童可使用遊具分別為海洋總動員、水果摩天輪及銀河號等3項，需親友陪同搭乘。

此外，即日起位在園區3樓小飛龍旁，新增「GoGo賽車」遊具，不需要駕照資格就可以體驗極速競車，絕對吸引大小朋友目光，不但車身可愛度破表，也享受追求速度感樂趣，該項遊具並無年齡、身高限制，一次遊玩費用每人50元。

北捷建議，打算有效運用遊玩時間，可透過「兒童新樂園APP」的熱門遊樂設施預約功能，看好場次預約，再依照時間到現場報到，大大省下排隊時間。

您可於兒童新樂園官網掃描QR code方便下載，或者於Android系統的Google Play商店、iOS系統的APPLE APP Store下載。

(中時)