MLB》洋基投手被逐 教頭不爽：故意砸人的反沒事

貝騰塞斯(右)7下投觸身球被驅逐出場，相當不滿的跟裁判抱怨。(美聯社)

洋基今(25日)以6比11不敵老虎，不過比起勝負，兩隊此役三度清空板凳，在場中相互叫囂，更是不少人關注的焦點，而因6下槓上裁判遭趕的洋基總教練吉拉迪(Joe Giradi)，賽後依然忿忿不平，直指老虎先發傅莫爾(Michael Fulmer)故意砸人，「但連警告都沒有！」

事件的引爆點，是從4上洋基G.桑契斯(Gary Sanchez)轟陽春炮開始。接著5上桑契斯第二度上場，傅莫爾沒浪費時間，第1球就往桑契斯腰部附近砸過去。傅莫爾解釋，當時他想投內角沉球，但投得太內角，「當下感覺是『糟了』。」

這球已經讓場中有些火藥味，到6下洋基換康雷(Tommy Kahnle)中繼時，場面大失控。康雷連飆2K後，面對米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)，第1球就投得離譜，直接從卡布瑞拉背後飛過去。球沒打到人，但康雷卻被驅逐出場，隨後吉總不滿的衝上場理論，也被趕出場。

「桑契斯3天內打3轟，傅莫爾是故意砸他的！」吉總不滿的說，傅莫爾那球觸身比卡布瑞拉遇到的還內角，結果也沒警告，康雷只投1球，連人都沒打到卻被判出場，「他們判斷那是故意的，但卻看不出傅莫爾故意砸桑契斯，這肯定有什麼地方出錯了，我想這些都是能避免的！」

然而吉總和康雷被趕出場，以為紛爭已經平息，沒想到卡布瑞拉和洋基捕手羅麥(Austin Romine)卻起口角。卡布瑞拉說，洋基球員想聲援桑契斯，他覺得很好；當羅麥跟主審抱怨時，他跟羅麥說『冷靜』，卻獲得『我不想跟你講話』的回應。

「他問我『你對我有什麼意見』？」羅麥表示，當時卡布瑞拉這樣問他，他回了「不關你的事」，卡布瑞拉就推了他一把；隨後2人直接在本壘附近大打出手，雙方板凳瞬間清空。羅麥說，「感覺卡布瑞拉想挑起事端，而我只是試著保護我自己。」

據大聯盟官網報導，兩隊前次系列賽，就有類似情形出現。美國時間7月31日，當時老虎作客洋基主場，康雷速球暴老虎打者曼托克(Mikie Mahtook)的頭；雖非蓄意，但下個半局傅莫爾卻也砸了艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)。不過當時兩隊只各吃1次警告，並未有事端發生。

6下大亂鬥後，2人都被趕出場，裁判神經也變得相當緊繃，只要有點風吹草動就趕人。7下輪貝騰塞斯(Dellin Betances)直擊老虎打者J.麥坎(James McCann)的頭，直接被趕出場，連帶洋基板凳教練湯普生(Rob Thompson)也被打包。8上換老虎投手砸人，老虎教頭跟投手也遭逐，共8人被驅逐出場。

(中時電子報)