航道拓寬削減離岸風電容量 航港局：為航安必須做

圖為航港局與能源局去年6月考量離岸風電潛力場址後，草擬的航道圖，呈漏斗狀，北端11海浬寬，南端7海浬寬。（取自環保署「中能離岸風力發電開發計畫」第一次環評報告）

圖為今年1月航港局經採納各界意見後，考量航安，規畫將航道修正，改為南北端各9海浬寬。（取自能源局簡報）

今(25日)媒體報導交通部規畫將彰化外海航道寬度由7海浬擴寬至9海浬，將部分削減彰化外海4個潛力風場，降低發電容量，引發風電廠商向彰化縣投訴。

航港局解釋，去年6月公布草擬航道後，經蒐集漁民、海事專家學者等各界意見，考量不得草率處理航安問題，才將7海浬的南端航道闊寬為9海浬，否則恐影響大型船隻出入安危、漁船橫度等。專家也呼籲，設置離岸風電機具密切影響航安，也連帶考驗台灣海上救援能量。

媒體報導，去年6月經濟部能源局與航港局調整航道後，就已導致經濟部公告彰化外海21個離岸風電潛力場址中，8個風場被航道切過無法開發，現又進一步擴大影響。對此，航港局航安組說明，經濟部公告離岸風電潛力場址後，航港局於2016年6月舉辦座談會，才首次公布納入風場後的草擬航道圖。

航港局說明，草圖中航道呈現漏斗狀，北端寬11海浬，南端寬7海浬，但經與漁民、海事專家學者等各界討論後，認為有航安問題，遂於今年1月舉辦3場座談會，公布修改後的新版航道，規畫南、北兩端皆寬9海浬；同月，經濟部、交通部及農委會次長參與的離岸風電推動會議上，也對該案達成共識，當時就已開始告知廠商會調整航道，將影響風場開發。

航港局進一步解釋，航安問題涵蓋台灣海峽有時海象惡劣、航行密度也高；另外，台中港、麥寮港都有深吃水20米、達20萬噸的大型船隻出入，且多搭載化學品、油氣等危險物品；並考量會有漁船在東西向穿越，大型船隻需要避讓等，航道皆不宜過窄；且該航道長達22.5海浬，若航道過窄，沒有較快船隻超越的空間，在航道內待愈久，風險也就愈高。

航港局指出，有人建議將航道劃設到風場之外，但這會大大增加航行距離，降低船隻停泊台灣意願，影響港務發展，恐顧此失彼。

去年12月，台灣海事安全與保安研究會秘書長陳彥宏，就曾在台灣海事安全與保安研究學刊撰寫文章〈有關離岸風力電場與船舶航行安全的議題〉。文中也指出，建設離岸風力電場也需嚴加把關、顧及航行安全，包括考量水域附近船舶交通流模式及交通流量、海氣象特性，特別是潮流方向與強度；另外，船與離岸風力機具也須保持舒適緩衝區，「特別是在與其他船舶會遇時，仍應有足夠水域空間可以機動地迴避與運轉。」也要考量因風力電場改變航路規劃，很容易減少船舶避免碰撞的空間及運轉機動性，也會形成新的「阻塞點（choke point）」而導致碰撞風險的變化等。

陳彥宏也對航港局規畫南北端各9海浬的航道提出看法，他說，台灣海峽東側航道僅剩各2海里寬的北上及南下航道，如同「狹管效應」般將船舶聚合於此，可以想見就是交通流量變化，「以及將不同船型與不同船速船舶的聚合競道的精彩畫面。」特別在強烈東北季風盛行的季節以及惡劣天候下，跑得動的船和跑不動的船，彼此相會在二海里寬的水道中，並夾雜著大小漁船穿越作業。「賭上風險的，當然是海上所有的生命、財產與環境。」航道主管機關將被嚴格考驗。

陳彥宏也提醒，如果真有船與船或船與風力發電機座發生碰撞，或是因而造成船舶擱淺事故，其因應機制與應急拖帶船舶（Emergency Towing Vessel）能量，「又是另外一個議題了。」

(中時)