不敵韓國 中華水男孩飲恨吞敗

安廷豐（左）奮力與對方搶球。(范揚光攝)

守門員王鈞穎（左）多次瓦解對方射門。(范揚光攝)

莊豐年（右）試圖阻止對方接球。(范揚光攝)

世大運中華台北水球隊25日再度對決韓國隊，即使上一場比賽以敗戰收場，中華隊依舊將士用命努力拚戰，但由於雙方實力差距，終場中華台北還是以15比4落敗。

比賽開始中華台北就展現進攻企圖，第一節王德靖及莊豐年就各攻下1分，大力帶動全隊士氣，場邊觀戰民眾也不停熱情地高喊「中華隊加油！」，相較上一場比賽中華隊明顯進步不少。

在韓國隊防守壓制下，中華隊攻勢逐漸減弱，只有張楊鴻與安廷豐分別在第2及第3節各攻下1分，反觀韓國看準中華隊體力下滑，在下半場積極進攻，後兩節就拿下9分。

(中時)