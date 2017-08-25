複驗結果出爐 高昇畜牧場「芬普尼」零檢出
農委會昨公布新社區高昇畜牧場雞蛋含有芬普尼殘留超標，初驗檢出量為6.4ppb，今複驗結果出爐，施姓負責人表示，上午收到轉傳的複驗報告，載明芬普尼殘留為ND（零檢出），雖然複驗已還他清白，但消費者信心已受影響，蛋商商譽也受損，希望相關單位幫忙澄清。
施妻則說，本周三上午官員到場採樣，隔天上午告知初驗有超標一點點，要再進行複驗確認，暫時不會對外公布；得知複驗超標，他們很訝異，夫妻倆整夜沒睡，追查使用過的藥物成分都不含芬普尼。
施妻無奈說，配合移動管制2天，包含蛋商運回在內，共有175箱雞蛋須依規定銷毀，法令就是這樣，只能遵守配合；她強調，損失只能自己吸收，不會跟政府求償，對3家下游蛋商比較不好意思，希望衛生局、農業局幫忙澄清，以免造成消費者誤解。
(中時)
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